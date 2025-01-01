На Запоріжжі загинув Герой з Волині Андрій Залевський

У Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту - захищаючи Україну, загинув житель села Словатичі Залевський Андрій Іванович.

"Народився Андрій Залевський 14 грудня 1991року у селі Словатичі Ківерцівського району Волинської області. Навчався у ЗОШ І-ІІ ст. с. Словатичі. Одружений, виховував двох дітей. Прийнятий на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації 31 травня 2024 року та зарахований на посаду стрілець-помічник гранатометника стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини.

Солдат Залевський Андрій Іванович загинув 11 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Щербаки Запорізької області.

Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - повідомили у громаді.

