Удар по Києву: кількість загиблих зросла до шести





Про це повідомив очільник столичної військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише



Також відомо про 34 постраждалих жителів міста, серед яких двоє дітей віком 7 та 10 років. Відомо про шпиталізацію щонайменше 15 людей, зокрема вагітної жінки.



Пораненим надають необхідну допомогу, рятувальна операція триває.



У Деснянському районі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару російського БпЛА по 9-поверхівці.



Біля будинку один з чоловіків розповів кореспондентці hromadske, що на восьмому поверсі жила його 62-річна сестра. Сьогодні вночі чоловік сестри ночував у нього в гостях у приватному будинку. Уночі на фото у соцмережах вони впізнали багатоповерхівку і негайно приїхали сюди. На місці їм повідомили, що внаслідок удару сестра загинула.



Серед загиблих є подружжя, як розповіли сусіди, уночі вони спали і ліжко провалилося поверхом нижче, де була пожежа. Їхня 11-річна дитина і бабуся врятувалися.



Як розповіла ще одна мешканки будинку, у сьомий поверх влучив «шахед». Пожежа поширилася на квартири поруч, зокрема в помешкання. Жінка з домашніми вибиралися з квартири самостійно, попри те, що у них були заблоковані двері. В її оселі згоріла кухня.



На сьомому поверсі також були заблоковані матір з трьома дітьми. Впродовж трьох годин рятувальники не могли деблокувати двері до їх квартири й зрештою їх вдалося врятувати і зняти на пожежній драбині.



Кількість загиблих зросла до 6. Як повідомляє ДСНС, всі люди загинули внаслідок російського удару БпЛА по 9-поверхівці у Деснянському районі. Поранені 35 людей, розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

