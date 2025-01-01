51-річний чоловік на вулиці побив лучанина
Сьогодні, 13:53
Луцькі правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника, причетного до нанесення тяжкого тілесного ушкодження 26-річному місцевому жителю.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась учора, 13 листопада, близько 13 години, в обласному центрі. Між двома чоловіками на вулиці раптово виникла словесна перепалка, під час якої один завдав іншому численних ударів. В результаті потерпілого, із отриманими тяжкими тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.
Під час першочергових слідчо-оперативних дій луцькі поліцейські відділу кримінальної поліції швидко встановили особу нападника. Ним виявився 51-річний мешканець Рожища. Його затримали його в порядку ст. 208 КПК України.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Нині вирішується питання про оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу. Слідство триває.
