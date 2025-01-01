Росія вдарила дронами по ринку у Чорноморську: є загиблі та поранені
Сьогодні, 13:32
Сьогодні зранку ворог атакував ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську на Одещині.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється.
Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.
На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.
