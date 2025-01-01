Відійшов у вічність багаторічний керівник нефрологічного відділення, волинський лікар Василь Голодинський
Сьогодні, 12:54
Колектив КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради з глибоким сумом сповіщає про втрату: відійшов у вічність
ГОЛОДИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ — лікар і вчитель, засновник нефрологічної служби Волині, багаторічний керівник нефрологічного відділення, наставник декількох поколінь лікарів.
Про це повідомили на сторінці закладу.
"Василь Олексійович — один із тих лікарів-безсрібників, для яких лікувати було справжнім покликанням. Його знали та поважали всі медики області. Його феноменальна пам’ять і знання вміщали цілу медичну енциклопедію. Працездатність була безмежною. Навіть коли він сам мужньо боровся із недугами, його професіоналізм та відданість залишались непохитними.
Він був справжнім Народним лікарем.
До нього зверталися всі — незалежно від достатку чи статусу — і кожен отримував щиру, уважну й фахову допомогу.
Людяність, безвідмовність, глибокі знання та величезний досвід створили той унікальний феномен Лікаря, який має залишатися взірцем у сучасному високотехнологічному світі.
Шануємо, любимо, співчуваємо рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Вічна пам'ять!
Вічна пам'ять!
