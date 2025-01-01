Відійшов у вічність багаторічний керівник нефрологічного відділення, волинський лікар Василь Голодинський

Колектив КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради з глибоким сумом сповіщає про втрату: відійшов у вічність— лікар і вчитель, засновник нефрологічної служби Волині, багаторічний керівник нефрологічного відділення, наставник декількох поколінь лікарів.Про це повідомили на сторінці закладу."Василь Олексійович — один із тих лікарів-безсрібників, для яких лікувати було справжнім покликанням. Його знали та поважали всі медики області. Його феноменальна пам’ять і знання вміщали цілу медичну енциклопедію. Працездатність була безмежною. Навіть коли він сам мужньо боровся із недугами, його професіоналізм та відданість залишались непохитними.Він був справжнім Народним лікарем.До нього зверталися всі — незалежно від достатку чи статусу — і кожен отримував щиру, уважну й фахову допомогу.Людяність, безвідмовність, глибокі знання та величезний досвід створили той унікальний феномен Лікаря, який має залишатися взірцем у сучасному високотехнологічному світі.Шануємо, любимо, співчуваємо рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.