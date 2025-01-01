Пораненим воїнам на Волині допомагають методом біосугестивної терапії

Пораненим воїнам на Волині допомагають методом біосугестивної терапії
У медичному закладі на Волині провели захід для поранених задля поліпшення їх самопочуття. Цього разу ішлось про метод біосугестивної терапії.

До дійства долучилась радниця начальника ГУНП з питань ветеранської політики Ольга Остапчук, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Як розповіла психологиня ГУНП Ірина Цицан, цей метод є ефективним терапевтичним засобом для позбавлення в людини психосоматичних розладів, відновлення психологічного комфорту і гарного самопочуття: ідеться про вербальне і невербальне навіювання в стані легкого трансу.

Такий сеанс провела психолог клубу гармонізації взаємовідносин «ОРГАНУМ» Тетяна Романюк. Також до участі запросили Ірину Степановську, комунікаційницю, тренерку, яка провела тест DISK на визначення типу та профілю особистості.



До заходу долучились психологи ДСНС, НГУ, працівники відомчого медзакладу МВС, де проходять лікування й реабілітацію поліцейські та військовослужбовці.

Теги: реабілітація, військові
