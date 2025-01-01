Пораненим воїнам на Волині допомагають методом біосугестивної терапії
Сьогодні, 12:12
У медичному закладі на Волині провели захід для поранених задля поліпшення їх самопочуття. Цього разу ішлось про метод біосугестивної терапії.
До дійства долучилась радниця начальника ГУНП з питань ветеранської політики Ольга Остапчук, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Як розповіла психологиня ГУНП Ірина Цицан, цей метод є ефективним терапевтичним засобом для позбавлення в людини психосоматичних розладів, відновлення психологічного комфорту і гарного самопочуття: ідеться про вербальне і невербальне навіювання в стані легкого трансу.
Такий сеанс провела психолог клубу гармонізації взаємовідносин «ОРГАНУМ» Тетяна Романюк. Також до участі запросили Ірину Степановську, комунікаційницю, тренерку, яка провела тест DISK на визначення типу та профілю особистості.
До заходу долучились психологи ДСНС, НГУ, працівники відомчого медзакладу МВС, де проходять лікування й реабілітацію поліцейські та військовослужбовці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
До дійства долучилась радниця начальника ГУНП з питань ветеранської політики Ольга Остапчук, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Як розповіла психологиня ГУНП Ірина Цицан, цей метод є ефективним терапевтичним засобом для позбавлення в людини психосоматичних розладів, відновлення психологічного комфорту і гарного самопочуття: ідеться про вербальне і невербальне навіювання в стані легкого трансу.
Такий сеанс провела психолог клубу гармонізації взаємовідносин «ОРГАНУМ» Тетяна Романюк. Також до участі запросили Ірину Степановську, комунікаційницю, тренерку, яка провела тест DISK на визначення типу та профілю особистості.
До заходу долучились психологи ДСНС, НГУ, працівники відомчого медзакладу МВС, де проходять лікування й реабілітацію поліцейські та військовослужбовці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відійшов у вічність багаторічний керівник нефрологічного відділення, волинський лікар Василь Голодинський
Сьогодні, 12:54
Пораненим воїнам на Волині допомагають методом біосугестивної терапії
Сьогодні, 12:12
Судитимуть 43-річного волинянина, який збував психотропи в особливо великих розмірах
Сьогодні, 11:08