Група прикордонників на Волині організувала втечу понад сотні ухилянтів

На Волині ДБР викрило п’ятьох прикордонників, які допомогли понад сотні чоловіківПро це у телеграмі інформує ДБР.Працівники Державного бюро розслідувань спільно з оперативно-розшуковим відділом 6 прикордонного загону викрили п’ятьох військовослужбовців, які систематично сприяли незаконному перетину державного кордону України чоловіками призовного віку.За попередніми даними, через їхні дії понад 120 осіб змогли незаконно виїхати до Польщі через один із пунктів пропуску на Волині.Слідчі встановили, що з жовтня 2023 по січень 2024 року інспектори умисно не здійснювали належного контролю під час перевірки документів. Вони вносили до баз даних неправдиві відомості, зазначаючи, що чоловіки нібито мають інвалідність, хоча насправді жодних підтверджувальних документів у них не було.За оперативними даними, вартість «послуги» могла сягати до 10 тисяч доларів США з особи.Усім фігурантам повідомлено про підозру за:▪ ч. 2 ст. 332 КК України — сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон службовою особою з використанням службового становища;▪ ч. 3 ст. 419 КК України — порушення правил несення прикордонної служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.Слідчі ДБР уже подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до незаконного переправлення громадян.Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.