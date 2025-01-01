Судитимуть 43-річного волинянина, який збував психотропи в особливо великих розмірах

Судитимуть 43-річного волинянина, який збував психотропи в особливо великих розмірах
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 43-річного жителя міста Ковель за фактами незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Встановлено, що чоловік замовляв через телеграм-канал психотропи для подальшого збуту на території області.

У липні 2025 року в селі Княгининок Луцького району під час обшуку автомобіля, який він використовував, правоохоронці виявили та вилучили готовий до збуту психотроп PVP в особливо великих розмірах.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УБН ГУНП в області.

