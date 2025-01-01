Чому затримується будівництво 13 школи у Луцьку. ВІДЕО





Як розповіла Ірина Чебелюк, зі сторони міської ради були зауваження до підрядника, які він оскаржував через антимонопольний комітет. Це відбувалось двічі.



Чому будівництво школи затягнулося



Зі слів посадовиці, на терміни будівництва також вплинуло переоблаштування газопостачання від старої котельні.



"Всі акти, які були подані підрядником і підписані нами, замовником будівництва, зависли в міністерствах і гроші не надійшли на рахунок підрядника. Підрядник вкладав свої гроші, як було по умовах договору, але були порушені строки оплати робіт. І підрядник, не маючи грошей, мусив призупинити або сповільнити роботи", — каже Ірина Чебелюк.



Тендер на реконструкцію школи виграло Товариство з обмеженою відповідальністю, фірма "Кортакоз", що зареєстрована у Здолбунові Рівненської області. Суспільне зателефонувало керівнику фірми Олександру Дашкелю — він коментувати ситуацію відмовився.



Якою має бути школа після добудови



Зараз підрядник поблизу старого шкільного корпусу будує триповерхове приміщення, загальною площею орієнтовно 5 тисяч квадратних метрів, каже заступник начальника міського управління капітального будівництва Микола Цвірук. 17 каменярів зводять зовнішні стіни та внутрішні перегородки другого поверху.



"В підвальному приміщенні знаходиться протирадіаційне укриття подвійного призначення: в момент війни там можуть перебувати до 800 людей, а далі може використовуватись як класне приміщення. На першому поверсі розміщена столова на 200 місць, з підсобними приміщеннями. На другому поверсі спортзал, і актовий зал", — говорить Микола Цвірук.



Зі слів Миколи Цвірука, у новому корпусі розташують кабінети початкової школи та спальні кімнати для першокласників. Проєкт реконструкції та добудови школи передбачає перекриття даху старого корпусу, монтаж нової гідроізоляції та зовнішнє утеплення усіх приміщень. Новий корпус з’єднуватиметься зі старим коридорами на усіх рівнях, говорить будівельник.



Зі слів директора міського департаменту економічної політики Бориса Смаля, станом на 13 листопада освоїли 15 мільйонів гривень, з них — 2 мільйони 700 тисяч — гроші з міської казни.



"Грантова частина коштів отримується Луцькою міською радою, як дотація з державного бюджету, після того, як кошти міжнародного грантодавця приходять в державний бюджет України. Так працює будь-який проєкт, який фінансується ззовні", — каже Борис Смаль.



Як нині функціонує школа



У луцькій школі № 13 навчається 367 дітей з перших по дев’яті класи. Через малу площу старого корпусу навчання відбувається у дві зміни. Їдальня розрахована на 60 місць, вона розташована в іншому приміщенні – туди школярі бігають за різної погоди, розказує директор Ігор Оксенчук.



"Розростається мікрорайон. Тамтого року навчального я випустив 49 дітей дев’ятого класу, набрали 45. Думаю, батьки побачать що школа будується, то і буде попит, будемо розширятися. Проєктна потужність нової школи — 270 дітей, і тут проєктна потужність 450. Якщо добудується новий корпус, то навчання буде проводитись у першу зміну", — каже директор.



У школі немає спортзалу, уроки фізичної культури відбуваються на стадіоні, взимку — у диско залі або коридорах, каже учениця Дарина.



"Ми робимо розминку, граємо інколи в шахи, говоримо, сидимо, тому що тут дуже мало місця. 20 дітей вміщається, але мало місця тут. Дуже душно, а відкриваємо вікна — холодно. Хотілося, щоб було більше місця, ми б грали у волейбол, баскетбол", — говорить учениця Дарина Юзюк.



Наразі роботи з будівництва 13 школи у Луцьку тривають, поки у міській раді кінцевого терміну добудови не називають.

