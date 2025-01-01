Контррозвідка затримала іноземця, який наводив ракети на Хмельницьку АЕС

Працівники СБУ затримали іноземця, який на замовлення фсб наводив атаки рашистів по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента фсб, який коригував ракетно-дронові удари ворога по Житомирській та Хмельницькій областях.

Головним завданням фігуранта було зробити і передати ворогу актуальні фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств в обох регіонах. Це дозволило б рашистам визначити технічний стан, рівень захисту і розташування унікального обладнання на цих об’єктах.

За матеріалами справи, затриманим агентом виявився громадянин однієї з країн Близького Сходу, який мешкає у Звягелі на Житомирщині.

У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Задокументовано, як після вербування іноземець на власному авто об’їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та енергооб’єктів поблизу Хмельницької АЕС.

Перебуваючи неподалік від потенційних «цілей», агент фотографував їхні периметри з постами охорони.

Крім цього, під час розвідвилазок зловмисник також фіксував локації блокпостів Сил оборони на в’їздах до населених пунктів.

Співробітники СБУ викрили агента на початковому етапі його роботи на окупантів і затримали «на гарячому», коли він фотографував одну з українських електропідстанцій.
Під час обшуків у іноземця вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);
▪ ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій та Житомирській областях за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.

