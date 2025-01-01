На Волині 5 прикордонників переправили до Польщі 120 чоловіків

На Волині 5 прикордонників переправили до Польщі 120 чоловіків
П’ятьом військовослужбовцям Волинського прикордонного загону повідомлено про підозру в організації незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. За даними слідства, через їхні дії понад 120 осіб змогли безперешкодно перетнути державний кордон України й виїхати до Польщі.

Про це повідомили 14 листопада в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Встановлено, що з жовтня 2023 року по січень 2024 року п’ятеро прикордонників систематично не здійснювали належного контролю документів на одному з напрямків пропуску. Це створювало можливість для чоловіків призовного віку незаконно виїжджати з України в умовах воєнного стану.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 419 КК України – сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон службовою особою з використанням службового становища та порушення правил несення прикордонної служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених в умовах воєнного стану.

Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Триває встановлення інших осіб, ймовірно причетних до незаконної схеми, а також перевіряється версія про можливе отримання ними неправомірної вигоди.
Хоть мають чим відкупитись .
