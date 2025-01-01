У Ковельській лікарні запрацював комунальний МРТ

У Ковельському міському територіальному медичному об’єднанні після завершення тестового періоду розпочав роботу комунальний магнітно-резонансний томограф Vantage Elan MRT-2020 (Canon).Обладнання працює у штатному режимі, повідомили у Ковельській міській раді.Для амбулаторних пацієнтів МРТ-обстеження проводять за електронним скеруванням від вузькопрофільного спеціаліста та за попереднім записом. Пацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, проходять обстеження відповідно до клінічних протоколів.Апарат МРТ Ковель отримав у межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Для встановлення обладнання у закладі збудували спеціальне приміщення. Реалізацію проєкту профінансували коштом бюджету громади та власних ресурсів МТМО.Як повідомили у Ковельському МТМО, наразі на магнітно-резонансному томографі працюють двоє лікарів і чотири лаборанти. У закладі налагоджують стабільний графік роботи з урахуванням потреб пацієнтів.