У Ковельській лікарні запрацював комунальний МРТ
У Ковельському міському територіальному медичному об’єднанні після завершення тестового періоду розпочав роботу комунальний магнітно-резонансний томограф Vantage Elan MRT-2020 (Canon).

Обладнання працює у штатному режимі, повідомили у Ковельській міській раді.

Для амбулаторних пацієнтів МРТ-обстеження проводять за електронним скеруванням від вузькопрофільного спеціаліста та за попереднім записом. Пацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, проходять обстеження відповідно до клінічних протоколів.

Апарат МРТ Ковель отримав у межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Для встановлення обладнання у закладі збудували спеціальне приміщення. Реалізацію проєкту профінансували коштом бюджету громади та власних ресурсів МТМО.

Як повідомили у Ковельському МТМО, наразі на магнітно-резонансному томографі працюють двоє лікарів і чотири лаборанти. У закладі налагоджують стабільний графік роботи з урахуванням потреб пацієнтів.

