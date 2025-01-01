Ціни на овочі та фрукти в Україні: що здорожчало, а що здешевшало

Ціни на овочі та фрукти в Україні: що здорожчало, а що здешевшало
Минулого тижня торгові майданчики показали активну торгівлю овочами та фруктами. Білокачанна капуста та яблука залишаються найпопулярнішими, а попит на мандарини перевищує пропозицію.

Про це пише EastFruit.

За 50-й тиждень 2025 року активність учасників EastFruit охопила 15 країн. Знову з’явилися оголошення з Молдови, Азербайджану та Китаю. Зросли продажі у Узбекистані, Ірані та Єгипті, тоді як пропозиція з України, Туреччини та Греції скоротилася. Лідери за кількістю оголошень залишилися без змін: Україна, Узбекистан, Іран, Польща та Єгипет.

Білокачанна капуста знову очолила продажі, а пекінська капуста продовжує дешевшати при зростанні попиту. Активізувалася пропозиція ріпчастої цибулі та столових буряків, тоді як продажі моркви знизилися. Зросла пропозиція салатів і зелені, а інтенсивність продажів цвітної капусти та редьки зменшилася.

Яблука продовжують залишатися лідером продажів вже третій тиждень поспіль. Продажі хурми зросли, з’явилися пропозиції з Азербайджану та Грузії.

Активізувався ринок винограду в Узбекистані. Єгипет та Іран наростили реалізацію апельсинів, тоді як мандарини залишаються у дефіциті. Марокко встановило новий рекорд експорту мандаринів до Німеччини.

Ціни в Україні та регіоні

В Україні здорожчали помідори, лимони, мандарини та зелена цибуля, а огірки, білокачанна, пекінська та кольорова капуста подешевшали. Броколі та редиска подорожчали. Ціни на апельсини почали знижуватися через зростання пропозиції, а хурма та гранат залишаються дорожчими за попередній тиждень.

