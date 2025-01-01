Курс валют на 16 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 16 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 5 копійок і становить 42,24 гривні. Показники євро й злотого не змінилися.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,24 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,65 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,76 (+5 коп.)
