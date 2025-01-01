16 грудня на Волині: гортаючи календар

16 грудня 2011 року розпочало роботу інтернет-видання ВолиньPost. Тож сьогодні нам – 14 років.Колектив ВолиньPost щиро дякує кожному зі своїх читачів за увагу до нашої роботи, зацікавленість матеріалами, конструктивну критику та мотивацію щодня ставати для вас джерелом оперативних, якісних новин. Саме завдяки кожному з наших читачів ВолиньPost є популярним та рейтинговим інтернет-виданням.Цього дня також особите свято відзначають кандидат філологічних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, журналістка, завідувачка дитячого садочка №1 міста ЛуцькаТакож день народження відзначають Ковельський міський голова, юрист16 грудня іменини святкують Федори.ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.