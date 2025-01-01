16 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
16 грудня 2011 року розпочало роботу інтернет-видання ВолиньPost. Тож сьогодні нам – 14 років.
Колектив ВолиньPost щиро дякує кожному зі своїх читачів за увагу до нашої роботи, зацікавленість матеріалами, конструктивну критику та мотивацію щодня ставати для вас джерелом оперативних, якісних новин. Саме завдяки кожному з наших читачів ВолиньPost є популярним та рейтинговим інтернет-виданням.
Цього дня також особите свято відзначають кандидат філологічних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олена Кошелюк, журналістка Оксана Коваленко, завідувачка дитячого садочка №1 міста Луцька Тетяна Мех.
Також день народження відзначають Ковельський міський голова Ігор Чайка, юрист Володимир Кривович.
16 грудня іменини святкують Федори.
ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Колектив ВолиньPost щиро дякує кожному зі своїх читачів за увагу до нашої роботи, зацікавленість матеріалами, конструктивну критику та мотивацію щодня ставати для вас джерелом оперативних, якісних новин. Саме завдяки кожному з наших читачів ВолиньPost є популярним та рейтинговим інтернет-виданням.
Цього дня також особите свято відзначають кандидат філологічних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олена Кошелюк, журналістка Оксана Коваленко, завідувачка дитячого садочка №1 міста Луцька Тетяна Мех.
Також день народження відзначають Ковельський міський голова Ігор Чайка, юрист Володимир Кривович.
16 грудня іменини святкують Федори.
ВолиньPost вітає земляків із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
16 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Перемирʼя до Різдва залежить від російської сторони, - Мерц
15 грудня, 23:19
Корисні властивості мухомора — ефект, дія на організм
15 грудня, 23:15
Фейкова робота за кордоном: волинянка стала жертвою шахрая
15 грудня, 22:43
На Волині – одні з найдешевших ялинок в Україні
15 грудня, 22:12