«Будь-яке припинення вогню будемо підтримувати»: Зеленський погодився на ідею різдвяного перемир’я

Володимир Зеленський заявив, що підтримує ідею канцлера ФРН Фрідріха Мерца – запровадити різдвяне перемир’я.



Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, передає кореспондент



«Фрідріх дійсно запропонував таку ідею. І вона сьогодні була оголошена ним як офіційно, так і під час наших розмов. Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. Я як Президент, безумовно, підтримую таку ідею. Я вважаю, що й енергетичне перемир’я нормальне, будь-який cease fire ми будемо підтримувати. Ми підтримуємо в цілому і Європу, і Сполучені Штати Америки в кроках щодо закінчення війни», - розповів Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.



Він відзначив, що багато речей «у цьому сенсі залежать від політичної волі Росії». «Але окремо хочу сказати, що багато речей залежить і від наших напрацювань щодо документів», - зауважив Президент.



Як повідомлялося, 15 грудня під час спілкування з медіа разом із Володимиром Зеленським канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що наразі з’явився хоча й невеликий, але реальний шанс для припинення вогню в Україні. На запитання, чи можливо досягнення перемир’я до Різдва, Мерц відповів, що це залежить виключно від Росії. Він закликав при цьому російську сторони зупинити свій терор проти мирного українського населення хоча б на свята, що, можливо, призведе згодом до початку переговорів про досягнення справжнього перемир’я.

