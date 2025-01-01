Зростання російської економіки виявилося ілюзією, - ЗМІ

виявляється статистичною ілюзією, побудованою на війні та масовому виробництві озброєнь.



Про це повідомляє



Дві третини приросту ВВП рф у 2025 році забезпечив військово-промисловий комплекс, який у тризмінному режимі випускає танки, бомби та боєприпаси для агресії проти України.



За підрахунками Raiffeisenbank на основі даних Росстату, з офіційних 0,6% зростання ВВП у третьому кварталі 0,4 відсоткового пункту припало на сектор «державне управління та забезпечення безпеки».



Фактично без воєнних витрат російська економіка перебувала б поблизу стагнації.



Частка оборонно-промислового комплексу в новому ВВП за рік майже потроїлася. Якщо наприкінці 2024 року ВПК формував близько одного процентного пункту загального приросту, то нині саме війна стала головним «двигуном» офіційного економічного зростання.



З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році кремль витратив на армію, виробництво озброєнь і силові структури понад 42 трлн рублів (близько $542 млрд). За оцінками розвідки НАТО, випуск артилерійських снарядів у росії зріс більш ніж у 11 разів — до 4,5 млн одиниць на рік, а за обсягами виробництва авіабомб країна вже випередила всі інші держави світу.



Такий «економічний підйом» не створює жодної довгострокової цінності. Росія перетворюється на економіку, що виробляє ресурси для самознищення. Продукція ВПК не інвестується в розвиток — вона згорає на полі бою, залишаючи після себе зростаючі бюджетні діри та деградацію цивільних галузей.



Масові вливання у військову промисловість тимчасово підтримують зайнятість і статистику, але підривають перспективи розвитку країни.



З кожним роком війни російська економіка стає дедалі більш мілітаризованою, залежною від бюджету й об’єктивно біднішою, попри офіційні звіти про «зростання».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

