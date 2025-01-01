Російська економіка у гіршому стані, ніж бреше путін, - аналітики

Володимир Путін намагається представити російську економіку як таку, що здатна підтримувати тривалу війну в Україні — ймовірно, щоб підкріпити поточні заяви Росії про нібито неминучість перемоги.



Як передає



Аналітики посилаються на останні заяви Путіна від 8 грудня на засіданні Ради з питань стратегічного розвитку та національних проєктів, де той заявив, що ВВП Росії виросте наступного року, а в країні збережеться низький рівень безробіття й помірна інфляція.



«Однак нещодавня економічна політика Кремля свідчить про те, що російська економіка перебуває в значно гіршому стані, ніж це намагається представити Путін у своїх заявах. Путін активізував свої зусилля, щоб представити російську економіку як стійку і здатну витримати затяжну війну в Україні напередодні зустрічі США і Росії в Москві 2 грудня, і заява Путіна від 8 грудня, ймовірно, має на меті вплинути на поточні мирні переговори», - йдеться у звіті.



На думку аналітиків, таким чином Путін, ймовірно, намагається переконати США, що посилення санкційного тиску не матиме бажаного ефекту на російську економіку і не змусить Путіна піти на компроміси, щоб закінчити війну проти України.



«Путін також помітно не обговорює триваючу війну в Україні у своїх промовах про російську економіку, ймовірно, щоб приховати зв'язок між втратами Росії на полі бою та економічними проблемами. Кремль, здається, намагається поєднати свої заяви про російську економіку з фальшивим наративом про те, що перемога Росії на полі бою є неминучою. Обидва наративи мають на меті змусити Захід і Україну капітулювати перед вимогами Росії зараз, побоюючись посилення і затягування російських військових операцій у майбутньому», - вважають аналітики.



ISW продовжує вважати, що Захід і Україна можуть використати кілька ключових слабких місць Росії на полі бою та в економіці, щоб змусити Кремль піти на переговори і зробити реальні поступки, і що перемога Росії не є неминучою.



Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп знову озвучив кілька заяв щодо України, похвалившись, що США за його президентства не просто не витрачають кошти на війну, але й заробляють, та вкотре заявивши, що хоче припинити вбивства людей.



