У Луцьку відкрили виставку ялинкових іграшок 20-21 століття





Перші іграшки надійшли до фондів музею у 1958 році, розповіла Оксана Моренчук.



Ці прикраси виготовила Ганна Домбровська на Луцькому заводі культурно-побутових виробів. Зі слів Оксани Моренчук, у музеї на той час працювала донька майстрині, краєзнавиця Наталія Пушкар, яка більшу частину свого життя присвятила музею й передала до фондів роботи своєї мами.



Вони виготовлені зі стеклярусу і скляних дутих намистин. Найбільше у фондах музею іграшок у формі куль.



Оксана Моренчук поділилася історією виникнення ялинкових іграшок. До їх появи новорічне дерево оздоблювали фруктами, печивом, солодощами, горішками загорнутими у фольгу.



"Одного разу у містечку Леуш у Німеччині майстри здійснили переломний момент в історії ялинкових прикрас і вилили зі скла першу іграшку. Деякий час, ця технологія трималася в секреті. Лише Німеччина експортувала свої іграшки до інших країн", — сказала головна зберігачка фондів Волинського краєзнавчого музею.



З часом подібні заводи з'явилися у інших країнах. У 1940 році у Луцьку відкрився найбільший у регіоні завод культурно-побутових виробів.



"Іграшки, створені у 60-70 роках XX століття, у вигляді різних фруктів, грибочків, шишок. Вони десятиліттями лежали й не втрачали свого вигляду. Це пов'язано із якісними фарбами", — пояснила вона.



На прикладі новорічних прикрас можна побачити політичні тенденції того часу, зауважила працівниця музею. Коли на зміну Святому Миколаю прийшов Дід Мороз і Снігуронька, масово виготовлялися іграшки у вигляді цих персонажів.



У 1960 роках, коли люди освоювали космос, ялинку заполонили іграшки у формі космонавтів та космічних кораблів, додала Оксана Моренчук.



"У двох експозиційних кубах — нове бачення, нові патріотичні мотиви. Ці іграшки надійшли до фондів музею з ініціативи працівників. Щороку вони купували одну іграшку і передавали до фондів. Їх форма спільна. За зображенням, дизайнерськими стилями, вони відрізняються", — зазначила музейниця.



На ялинкових іграшках XXI століття відображаються настрої українців, патріотичні мотиви, Пес Патрон, "Русский корабель", де на передньому плані зображений український захисник. Часто зображають дітей в українському вбранні, а також архітектурні споруди, додала Оксана Моренчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському краєзнавчому музеї вперше експонується виставка "Магія ялинкової іграшки". До колекції увійшли 228 ялинкових прикрас середини XX – початку XXI століття.Перші іграшки надійшли до фондів музею у 1958 році, розповіла Суспільному головна зберігачка фондівЦі прикраси виготовилана Луцькому заводі культурно-побутових виробів. Зі слів Оксани Моренчук, у музеї на той час працювала донька майстрині, краєзнавиця, яка більшу частину свого життя присвятила музею й передала до фондів роботи своєї мами.Вони виготовлені зі стеклярусу і скляних дутих намистин. Найбільше у фондах музею іграшок у формі куль.Оксана Моренчук поділилася історією виникнення ялинкових іграшок. До їх появи новорічне дерево оздоблювали фруктами, печивом, солодощами, горішками загорнутими у фольгу."Одного разу у містечку Леуш у Німеччині майстри здійснили переломний момент в історії ялинкових прикрас і вилили зі скла першу іграшку. Деякий час, ця технологія трималася в секреті. Лише Німеччина експортувала свої іграшки до інших країн", — сказала головна зберігачка фондів Волинського краєзнавчого музею.З часом подібні заводи з'явилися у інших країнах. У 1940 році у Луцьку відкрився найбільший у регіоні завод культурно-побутових виробів."Іграшки, створені у 60-70 роках XX століття, у вигляді різних фруктів, грибочків, шишок. Вони десятиліттями лежали й не втрачали свого вигляду. Це пов'язано із якісними фарбами", — пояснила вона.На прикладі новорічних прикрас можна побачити політичні тенденції того часу, зауважила працівниця музею. Коли на зміну Святому Миколаю прийшов Дід Мороз і Снігуронька, масово виготовлялися іграшки у вигляді цих персонажів.У 1960 роках, коли люди освоювали космос, ялинку заполонили іграшки у формі космонавтів та космічних кораблів, додала Оксана Моренчук."У двох експозиційних кубах — нове бачення, нові патріотичні мотиви. Ці іграшки надійшли до фондів музею з ініціативи працівників. Щороку вони купували одну іграшку і передавали до фондів. Їх форма спільна. За зображенням, дизайнерськими стилями, вони відрізняються", — зазначила музейниця.На ялинкових іграшках XXI століття відображаються настрої українців, патріотичні мотиви, Пес Патрон, "Русский корабель", де на передньому плані зображений український захисник. Часто зображають дітей в українському вбранні, а також архітектурні споруди, додала Оксана Моренчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію