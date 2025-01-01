На виплати освітянам у Луцьку виділили майже 30 мільйонів

Луцька міськрада сьогодні, 9 грудня, виділила надодаткові 28,6 мільйона гривень.Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.Сьогодні, 9 грудня, депутати під час позачергової сесії виділили кошти для підтримки освітян.Так, 28,6 млн грн виділено для виплати винагород, премій та матеріальних допомог працівникам освітньої галузі, з яких 13,6 млн грн на виплату премії по 5 тис грн кожному технічному працівнику та обслуговуючому персоналу.Загалом з початку року з міського бюджету виділено понад 72 млн грн на дофінансування фонду оплати луцьких освітян у звʼязку з недофінансуванням освітньої субвенції.