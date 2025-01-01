На виплати освітянам у Луцьку виділили майже 30 мільйонів

На виплати освітянам у Луцьку виділили майже 30 мільйонів
Луцька міськрада сьогодні, 9 грудня, виділила на виплати працівникам галузі освіти додаткові 28,6 мільйона гривень.

Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.

Сьогодні, 9 грудня, депутати під час позачергової сесії виділили кошти для підтримки освітян.

Так, 28,6 млн грн виділено для виплати винагород, премій та матеріальних допомог працівникам освітньої галузі, з яких 13,6 млн грн на виплату премії по 5 тис грн кожному технічному працівнику та обслуговуючому персоналу.

Загалом з початку року з міського бюджету виділено понад 72 млн грн на дофінансування фонду оплати луцьких освітян у звʼязку з недофінансуванням освітньої субвенції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бюджет, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани боргують за опалення і гарячу воду майже 144 мільйони
Сьогодні, 12:12
Російська економіка у гіршому стані, ніж бреше путін, - аналітики
Сьогодні, 11:50
На виплати освітянам у Луцьку виділили майже 30 мільйонів
Сьогодні, 11:29
У Луцьку відкрили виставку ялинкових іграшок 20-21 століття
Сьогодні, 11:13
СБУ: підпалами на заході України займалися іноземці, найняті росіянами
Сьогодні, 10:56
Медіа
відео
1/8