На виплати освітянам у Луцьку виділили майже 30 мільйонів
Сьогодні, 11:29
Луцька міськрада сьогодні, 9 грудня, виділила на виплати працівникам галузі освіти додаткові 28,6 мільйона гривень.
Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.
Сьогодні, 9 грудня, депутати під час позачергової сесії виділили кошти для підтримки освітян.
Так, 28,6 млн грн виділено для виплати винагород, премій та матеріальних допомог працівникам освітньої галузі, з яких 13,6 млн грн на виплату премії по 5 тис грн кожному технічному працівнику та обслуговуючому персоналу.
Загалом з початку року з міського бюджету виділено понад 72 млн грн на дофінансування фонду оплати луцьких освітян у звʼязку з недофінансуванням освітньої субвенції.
