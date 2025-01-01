Лучани боргують за опалення і гарячу воду майже 144 мільйони

ДКП «Луцьктепло» провело нарахування зау листопаді 2025 року.Нарахування за послуги ДКП «Луцьктепло» за листопад 2025 року включає умовно-постійну складову двоставкового тарифу послуги з постачання теплової енергії, нарахування за послугу з постачання гарячої води та плати за абонентське обслуговування відповідних послуг, повідомляє підприємство у фейсбуці.Середня вартість послуги з постачання теплової енергії для споживачів категорії «населення» становить 24,80 грн/м2.Середнє споживання гарячої води для споживачів категорії «Населення» по одному особовому рахунку – 2,06 м3.Загальна заборгованість споживачів за надані підприємством послуги станом на 1 грудня 2025 без поточних нарахувань становить 154 млн грн (в т.ч. населення – 143,9 млн грн, інші споживачі – 9,9 млн грн, бюджетні організації – 0,2 млн грн).Рівень розрахунків споживачів категорії «населення» у листопаді склав 103,9%.