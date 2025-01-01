На корупції погоріли 4 волинські прикордонники: яка їхня доля
Сьогодні, 12:33
Прикордонники Волинського загону прозвітували про результати антикорупційної діяльності у 2025 році. Цьогоріч було задокументовано 12 випадків відмови військовослужбовців загону від хабарів на суму понад 1,6 млн гривень.
Про це повідомила помічниця начальника загону — начальниця відділення запобігання та виявлення корупції Волинського прикордонного загону Ірина Шапоренко під час брифінгу у Волинській ОВА, інформує Західне регіональне управління ДПСУ у фейсбуці.
Водночас були виявлені й порушення. За підозрою у корупційних злочинах затримано чотирьох військовослужбовців Волинського прикордоного загону. Троє з них уже отримали обвинувальні вироки, інші справи перебувають на розгляді.
Для запобігання корупційним проявам у підрозділах постійно проводять навчання, демонструють профілактичні відеоматеріали, організовують антикорупційні акції та проводять анонімні опитування, розповідає Ірина Шапоренко.
«Ця профілактика дає результат. Ми вже отримали три повідомлення про можливі зловживання, а також неодноразово фіксували спроби втягнути наших військовослужбовців у протиправну діяльність, зокрема щодо переправлення людей через державний кордон. У більшості випадків саме прикордонники виступали викривачами».
