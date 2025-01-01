Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 12 – 14 грудня





Цього тижня на сцені театру глядачі спостерігатимуть філософські і сповнені пригод вистави. Захоплюватимуться сценічною мовою акторів, їхньою майстерністю, проживатимуть справжню авантюрну історію.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 12 до 14 грудня.



Ця вистава – це напружена історія про соціальні межі, внутрішню свободу та фатальні пристрасті.



У п’ятницю, 12 грудня, о 18:00, на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



У центрі сюжету — зіткнення двох світів, де кожен крок руйнує звичний порядок. Постановка запрошує глядача зануритися у глибину людських бажань і наслідків вибору, який неможливо повернути.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів



Ця постановка – це дотепна й непередбачувана історія, у якій звичні ситуації раптом набувають абсурдних форм.



У суботу, 13 грудня, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Герої намагаються зробити свій «перший крок», але щоразу потрапляють у вир комічних парадоксів. Вистава поєднує легкість гумору та гротеск, створюючи яскравий простір для сміху й роздумів.



Легка, дотепна та по-справжньому життєва комедія про те, як усе плутається, коли почуттів забагато.



У неділю ввечері, 14 грудня, о 17:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Це історія про те, як у чиємусь житті раптово з’являється надто багато сюрпризів і ще більше емоцій. Несподівані ситуації, смішні непорозуміння та яскраві характери створюють атмосферу доброго домашнього хаосу. Вистава легко й іронічно висвітлює, як інколи любов і турбота здатні перевернути все догори дригом.



