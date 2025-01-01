У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Мацюком

У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Мацюком
Сьогодні, 9 грудня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося прощання з полеглим на війні військовослужбовцем Мацюком Сергієм Леонідовичем (01.05.1992 року народження).

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Воїн загинув 25 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
1/8