У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Мацюком
Сьогодні, 14:06
Сьогодні, 9 грудня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося прощання з полеглим на війні військовослужбовцем Мацюком Сергієм Леонідовичем (01.05.1992 року народження).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Воїн загинув 25 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
