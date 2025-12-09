Трамп вважає, що настав час провести вибори в Україні

Трамп вважає, що настав час провести вибори в Україні
Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна має провести президентські вибори, оскільки минуло багато часу з попереднього голосування.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Трампа Politico.

"Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, я думаю, що український народ... повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський виграв би", - йдеться в повідомленні.

Водночас він додав, що зараз ситуація в Україні "доходить до того, що це вже не демократія".

У лютому Трамп під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго заявив, що підтримує вимоги РФ щодо проведення президентських виборів в Україні.

Зокрема, американський президент зазначив, що йому "неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%".

У відповідь на ці твердження український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків
Сьогодні, 15:01
Трамп вважає, що настав час провести вибори в Україні
Сьогодні, 14:31
У Луцьку попрощалися з Героєм Сергієм Мацюком
Сьогодні, 14:06
Литва оголосила надзвичайний стан через атаку метеозондів з Білорусі
Сьогодні, 13:35
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 12 – 14 грудня
Сьогодні, 13:03
Медіа
відео
1/8