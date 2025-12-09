Трамп вважає, що настав час провести вибори в Україні

Дональд Трамп вважає, що Україна має провести президентські вибори, оскільки минуло багато часу з попереднього голосування.



Про це пише



"Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, я думаю, що український народ... повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський виграв би", - йдеться в повідомленні.



Водночас він додав, що зараз ситуація в Україні "доходить до того, що це вже не демократія".



У лютому Трамп під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго заявив, що підтримує вимоги РФ щодо проведення президентських виборів в Україні.



Зокрема, американський президент зазначив, що йому "неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%".



У відповідь на ці твердження український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

