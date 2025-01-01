Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків





"Зараз на лініях з критично важливими об'єктами знаходяться багато споживачів. І відключення таких споживачів не стосується, що викликає невдоволення тих, хто залишається без світла", - сказав співрозмовник.



Кабмін планує прийняти рішення переглянути перелік об'єктів критичної інфраструктури в регіонах з метою їх скорочення. Також розглядається варіант застосування відключень критичних об'єктів, якщо вони забезпечені альтернативними джерелами електроживлення.



Вивільнені обсяги електроенергії дозволять дещо скоротити періоди відключень у регіонах і зробити їх більш рівномірними між побутовими споживачами.



"Тобто, якщо у когось із критичних об'єктів є генератори, то до них теж будуть застосовуватися відключення, а електроенергією вони будуть забезпечувати себе самі", - сказав співрозмовник.



Нагадаємо, що сьогодні прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд працює над тим, щоб скоротити тривалість вимкнень та забезпечити більше електроенергії для населення.



Обстріли енергетики



6 грудня російські сили здійснили масштабну комбіновану атаку по українській енергосистемі. Під удар потрапили об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях.



Окремим напрямком ударів стали теплоелектростанції ДТЕК - росіяни цілеспрямовано били по них, що спричинило серйозні пошкодження обладнання. Через масовані атаки атомним електростанціям довелося тимчасово знизити рівень виробництва електроенергії.



У ніч на 7 грудня Росія завдала нового удару по енергоінфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавської області, застосувавши ракети та ударні дрони. Внаслідок атаки в окремих населених пунктах частково зникли тепло- та водопостачання.

