Служили на різних напрямках і майже в один день загинули: остання дорога на рідну Волинь братів-Героїв Василюків
Сьогодні, 16:15
Ця новина сколихнула усю Волинь. У Торчинській громаді в останню дорогу проводжали двох Героїв-братів Василюків, які загинули з різницею в один день: Богдан – 20 листопада на Сумському напрямку, Валентин – 21 листопада на Харківському напрямку.
Відео прощання з Героями опублікували на сторінці Торчинської громади у фейсбуці.
"В голові не вкладається. Скільки питань і так мало відповідей. Два соколи-брати служили на різних напрямках і майже в один день загинули, два забрані життя, як рідним це пережити? Все, що у наших силах - це просити у Бога утіхи, нести на руках молитви.
І таки Герої вмирають, вмирають... І пам'ять про них з часом може стертися для чужих людей, але не для рідних та близьких. Тому пронесіть ці імена через віки, не дайте згаснути, адже завдяки таким жертовним Захисникам ми живемо під мирним небом у вільній країні", - пише авторка відео Юлія Михалюк-Деркач.
Поховали братів-Героїв на місцевому кладовищі у селі Смолигів.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
