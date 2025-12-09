У ЄС відповіли Трампу про президентські вибори в Україні
Сьогодні, 17:11
Речниця Європейської комісії Анітта Гіппер у відповідь на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні нагадала, що Володимир Зеленський є демократично обраним президентом України, а наступні президентські вибори мають відбутися, коли цього дозволять умови.
Про це пише "Європейська правда".
"Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи… На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити", - йдеться в повідомленні.
Речниця нагадала, що на даний час Росія веде загарбницьку війну проти України.
Президент США Дональд Трамп вважає, що "настав час" для того, щоб Україна провела президентські вибори.
Нагадаємо, у лютому Трамп під час спілкування із журналістами в Мар-а-Лаго заявив, що підтримує вимоги РФ щодо проведення президентських виборів в Україні.
Зокрема, американський президент зазначив, що йому "неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%".
У відповідь на ці твердження український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.
