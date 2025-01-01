У центрі Луцька зіткнулися дві маршрутки
Сьогодні, 17:18
У вівторок, 9 грудня, у центрі Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю двох міських пасажирських автобусів. Зіткнулися автобуси маршрутів №28 та №11.
Про це журналістам ВСН повідомили очевидці події.
Інцидент трапився близько 16:30 у центральній частині міста. За попередньою інформацією, обидва автобуси — маршрути №28 та №11 — не розминулися на проїжджій частині.
Деталі та причини ДТП наразі з'ясовуються.
