У центрі Луцька зіткнулися дві маршрутки

У центрі Луцька зіткнулися дві маршрутки
У вівторок, 9 грудня, у центрі Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю двох міських пасажирських автобусів. Зіткнулися автобуси маршрутів №28 та №11.

Про це журналістам ВСН повідомили очевидці події.

Інцидент трапився близько 16:30 у центральній частині міста. За попередньою інформацією, обидва автобуси — маршрути №28 та №11 — не розминулися на проїжджій частині.
У центрі Луцька зіткнулися дві маршрутки

Деталі та причини ДТП наразі з'ясовуються.
У центрі Луцька зіткнулися дві маршрутки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, автобуси, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гауляйтер окупованої Херсонщини Сальдо хоче передати частину області Білорусі, - ЦНС
Сьогодні, 18:27
У центрі Луцька зіткнулися дві маршрутки
Сьогодні, 17:18
У ЄС відповіли Трампу про президентські вибори в Україні
Сьогодні, 17:11
Хто стане новим ректором Луцького національного технічного університету
Сьогодні, 16:30
Служили на різних напрямках і майже в один день загинули: остання дорога на рідну Волинь братів-Героїв Василюків
Сьогодні, 16:15
Медіа
відео
1/8