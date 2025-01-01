У центрі Луцька зіткнулися дві маршрутки





Про це журналістам



Інцидент трапився близько 16:30 у центральній частині міста. За попередньою інформацією, обидва автобуси — маршрути №28 та №11 — не розминулися на проїжджій частині.



Деталі та причини ДТП наразі з'ясовуються.



