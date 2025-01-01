Хто стане новим ректором Луцького національного технічного університету
Сьогодні, 16:30
У Луцькому національному технічному університеті обрали нового ректора - нею стала колишня очільниця вишу Ірина Вахович, яка наступні 5 років буде керувати закладом.
Про це пише «Конкурент».
Нагадаємо: вибори керівника освітнього закладу стартували сьогодні, 9 грудня, о 9:00. Протягом шести годин освітяни, студенти та працівники могли віддавити свої голоси за того чи іншого кандидата.
Опісля дільницю зачинили та стали рахувати бюлетені. Явка становила 97,04% від загальної кількості виборців.
Більшість віддали перевагу Ірині Вахович, яка наступні 5 років продовжить обіймати крісло ректора.
Результати голосування
Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ:
- за Ірину Вахович – 87.
- за Петра Савчука – 4.
- не підтримали жодного – 2.
Ковельський промислово-економічний фаховий коледж ЛНТУ:
- за Ірину Вахович – 80.
- не підтримали жодного – 1.
Технічний фаховий коледж ЛНТУ:
- за Ірину Вахович – 155.
- за Петра Савчука – 1.
- недійсний бюлетень – 1.
- не голосували – 3.
Луцький національний технічний університет:
- за Ірину Вахович – 521.
- за Петра Савчука – 22.
- не підтримали жодного – 6.
- недійсні бюлетені – 6.
