Хто стане новим ректором Луцького національного технічного університету

Ірина Вахович, яка наступні 5 років буде керувати закладом.



Про це пише



Нагадаємо: вибори керівника освітнього закладу стартували сьогодні, 9 грудня, о 9:00. Протягом шести годин освітяни, студенти та працівники могли віддавити свої голоси за того чи іншого кандидата.



Опісля дільницю зачинили та стали рахувати бюлетені. Явка становила 97,04% від загальної кількості виборців.



Більшість віддали перевагу Ірині Вахович, яка наступні 5 років продовжить обіймати крісло ректора.



Результати голосування



Любешівський технічний фаховий коледж ЛНТУ:



- за Ірину Вахович – 87.

- за Петра Савчука – 4.

- не підтримали жодного – 2.



Ковельський промислово-економічний фаховий коледж ЛНТУ:



- за Ірину Вахович – 80.

- не підтримали жодного – 1.



Технічний фаховий коледж ЛНТУ:



- за Ірину Вахович – 155.

- за Петра Савчука – 1.

- недійсний бюлетень – 1.

- не голосували – 3.



Луцький національний технічний університет:



- за Ірину Вахович – 521.

- за Петра Савчука – 22.

- не підтримали жодного – 6.

- недійсні бюлетені – 6.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому національному технічному університеті обрали нового ректора - нею стала колишня очільниця вишу, яка наступні 5 років буде керувати закладом.Про це пише «Конкурент» Нагадаємо:стартували сьогодні, 9 грудня, о 9:00. Протягом шести годин освітяни, студенти та працівники могли віддавити свої голоси за того чи іншого кандидата.Опісля дільницю зачинили та стали рахувати бюлетені. Явка становила 97,04% від загальної кількості виборців.Більшість віддали перевагу Ірині Вахович, яка наступні 5 років продовжить обіймати крісло ректора.- за Ірину Вахович – 87.- за Петра Савчука – 4.- не підтримали жодного – 2.- за Ірину Вахович – 80.- не підтримали жодного – 1.- за Ірину Вахович – 155.- за Петра Савчука – 1.- недійсний бюлетень – 1.- не голосували – 3.- за Ірину Вахович – 521.- за Петра Савчука – 22.- не підтримали жодного – 6.- недійсні бюлетені – 6.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію