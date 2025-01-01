У Луцькому національному технічному університеті - вибори ректора
Сьогодні, 09:41
У Луцькому національному технічному університеті стартували вибори ректора. Переможець очолить університет на 5 років.
Голосування триває у корпусі «Б» та відбувається шляхом прямих таємних виборів, пише misto.media.
Виборчі дільниці відкрилися о 9:00, віддати свій голос можна буде до 15:00.
Упродовж цього часу голосувати за одного з кандидатів будуть студенти, науково-педагогічні працівники та інші співробітники університету.
Нагадаємо, на посаду очільника ЛНТУ претендують:
Ірина Вахович (доктор економічних наук, професор);
Петро Савчук (доктор технічних наук, професор).
Вибори відбуваються відповідно до вимог закону «Про вищу освіту». Участь у голосуванні мають право брати:
кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник університету (не менше 75% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах);
інші штатні працівники, яких обирають шляхом прямих таємних виборів (до 10%);
виборні представники з-поміж студентів, яких обирають інші студенти шляхом прямих таємних виборів (не менше 15%).
Після завершення голосування виборча комісія розпочне підрахунок бюлетенів, а результати оголосять сьогодні, 9 грудня.
