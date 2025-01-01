США тиснуть на Зеленського, щоб той погодився на територіальні поступки, - Axios

Володимир Зеленський стикається зі ще більшим тиском з боку США, які вимагають погодитися на територіальні втрати та інші поступки в рамках "мирного" плану.



Про це повідомляє



Як пише видання, після тижнів переговорів українські представники, як і раніше, вважають, що деякі аспекти нинішнього плану США вигідні Москві і що Вашингтон чинить на Зеленського набагато більший тиск, ніж на главу Кремля володимира путіна.



При цьому неназваний американський чиновник це спростував, заявивши, що США також чинять тиск і на путіна, щоб той пом'якшив свої вимоги.



Головні пункти плану і зміни після зустрічі в Москві



Видання вказує, що переговори зосередилися на двох питаннях:



вимозі Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);



прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.



За словами українського чиновника, пропозиція США погіршилася для Києва після того, як радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели 2 грудня п'ятигодинну зустріч із путіним.



У США хотіли, щоб Зеленський погодився на здачу прямо по телефону



У суботу, 6 грудня, після триденних переговорів - між Зеленським, його радниками та Віткоффом і Кушнером відбулася телефонна розмова.



Джерело Axios каже, що радники Трампа, судячи з усього, хотіли отримати від Зеленського чітке "так", коли обговорювали з ним план під час двогодинної телефонної розмови.



"Склалося відчуття, що США намагалися різними способами переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас, і що американці хотіли, щоб Зеленський усе це прийняв у телефонній розмові", - заявив український чиновник.



Зеленський зі свого боку заявив під час телефонної розмови, що отримав пропозицію США лише годину тому і ще не читав її (власне, звідси й була негативна реакція президента США минулої ночі з приводу того, що Зеленський не ознайомився з планом).



Однак американський чиновник назвав це дивним, оскільки США передали оновлену пропозицію днем раніше. Але український чиновник зазначив, що, хоч деякі документи і були надані днем раніше, інші були отримані незадовго до телефонної розмови.



За його словами, пропозиція США містила більш жорсткі умови, ніж попередні версії. Зокрема, щодо таких питань, як території та контроль над Запорізькою АЕС. Ба більше, пропозиція залишила без відповіді ключові питання про гарантії безпеки.



"Є важливі питання, пов'язані з територією, які необхідно обговорити детальніше: хто що контролює, хто де залишається, хто відводить війська і, якщо Україна відведе війська від лінії зіткнення, як переконатися, що Росія зробить те ж саме і (не продовжить - ред.) бойові дії", - цитує Axios джерело.



Водночас український чиновник заявив, що американська сторона, схоже, очікувала, що Зеленський просто погодиться телефоном, про що вже згадувалося вище.



Axios додає, що американський чиновник наголосив на тому, що на поточний проєкт істотно вплинула Україна, і що Кушнер і Віткофф чинили тиск на Путіна, щоб той погодився на деякі українські вимоги.



"Однак весь цей епізод відображає тліючу недовіру між адміністраціями Зеленського і Трампа, незважаючи на багато годин, які їхні команди витратили на переговори", - пише видання.



США намагаються віддалити Зеленського від європейських лідерів

Офіційні особи США та України заявляють, що адміністрація Трампа розглядала зустріч Зеленського в Лондоні як марну спробу виграти час на переговорах щодо мирного плану.



За словами українських офіційних осіб, вони вважають, що США намагаються "відірвати" Зеленського від європейських лідерів, щоб чинити на нього більш ефективний тиск.



"Зеленський не може ухвалювати настільки радикальні рішення, не порадившись зі своїми ключовими союзниками в Європі", - пояснив український чиновник.



Він додав, що поки адміністрація Трампа тисне на Зеленського, вимагаючи від нього швидких дій, європейці радять проявляти обережність і терпіння.



"Така динаміка обурює деяких людей у Білому домі, які вважають європейців головною перешкодою для угоди", - йдеться в публікації.



Проблеми з гарантіями безпеки



Axios пише, що Україна і Європа обговорюють гарантії безпеки. За словами європейського чиновника, наразі незрозуміло, яку роль США готові зіграти в забезпеченні гарантій і чого вони очікують від європейських союзників.



Водночас два українські чиновники заявили, що остання пропозиція США про гарантії безпеки ґрунтується на "ширших рамках", ніж початкова пропозиція. Однак, документ все ще не включає ратифікований Сенатом договір.



Мирний план США і позиція Зеленського



Нагадаємо, що в листопаді США представили новий план щодо завершення війни в Україні. Документ містив 28 пунктів, і, виходячи зі зливів у ЗМІ, був явно вигідний Росії.



З цієї причини вже протягом кількох тижнів Україна і США проводили консультації, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва. Також були переговори представників Трампа в Москві.



Зазначимо, що за словами Зеленського, для України в мирних переговорах зі США найчутливішими є чотири питання, а саме - Донбас, гроші, гарантії безпеки і Запорізька АЕС.



Крім того, відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський спростував можливість передачі українських територій.



"Чи розглядаємо ми питання віддати якісь території? Ми не маємо за законом жодного права - за законом України, за нашою Конституцією, за міжнародним правом, якщо чесно. І морального права також не маємо", - наголосив він.

