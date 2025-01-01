На Волині збільшилась кількість мільйонерів





Про це у відповідь на офіційний запит



За даними податкової, 369 волинян задекларували торік загалом 4 мільярди 191 мільйон гривень доходів. До сплати вони визначили 42 мільйони грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 14,4 мільйона грн військового збору. У ДПС зазначають, що більшість декларантів уже сплатили визначені суми до бюджету.



Порівняно з минулим роком кількість мільйонерів-декларантів на Волині зросла. За підсумками 2023 року таких платників податків було 248. Вони задекларували 2,5 мільярди гривень доходів, сплативши 19,8 мільйона гривень ПДФО та 4,1 мільйона гривень військового збору.



У податковій додають, що найчастіше великі доходи декларують люди, які успадкували або отримали у дарунок майно. Серед волинян є також ті, хто задекларував особливо великі суми — понад кілька десятків мільйонів гривень.

