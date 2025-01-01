«Така штукенція потужна»: як готують воїнів волинської бригади ЗСУ

Нові військовослужбовціокремої механізованої бригади імені князя Романа Великого проходять серйозну бойову підготовку.Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.«Така штукенція потужна!» - захопливо каже боєць, тримаючи РПГ вперше в своєму житті.Досвідчені воїни знають про цю потужність значно більше. Але щоразу і вони навчаються та тренуються на полігоні.Інструкторстоїть поруч, спостерігаючи за діями побратимів крізь легку, майже непомітну посмішку. Він бачив цю мить сотні разів - той перший контакт, коли новачки відчувають вагу справжньої сили, яка тепер підпорядковується їхнім рукам. Антон знає: саме зараз у них народжується відповідальність. І водночас - віра в себе.Антон робить крок уперед, спокійно, упевнено: «Ну що, хлопці, тепер подивимось, як ця штукенція звучить у ваших руках».І в їхніх очах спалахує те саме - азарт, рішучість і готовність стати кращими.