«Така штукенція потужна»: як готують воїнів волинської бригади ЗСУ
Сьогодні, 10:23
Нові військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого проходять серйозну бойову підготовку.
Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.
«Така штукенція потужна!» - захопливо каже боєць, тримаючи РПГ вперше в своєму житті.
Досвідчені воїни знають про цю потужність значно більше. Але щоразу і вони навчаються та тренуються на полігоні.
Інструктор Антон стоїть поруч, спостерігаючи за діями побратимів крізь легку, майже непомітну посмішку. Він бачив цю мить сотні разів - той перший контакт, коли новачки відчувають вагу справжньої сили, яка тепер підпорядковується їхнім рукам. Антон знає: саме зараз у них народжується відповідальність. І водночас - віра в себе.
Антон робить крок уперед, спокійно, упевнено: «Ну що, хлопці, тепер подивимось, як ця штукенція звучить у ваших руках».
І в їхніх очах спалахує те саме - азарт, рішучість і готовність стати кращими.
