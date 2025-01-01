СБУ: підпалами на заході України займалися іноземці, найняті росіянами

Працівники СБУ і Нацполіція затримали іноземців, які назаймалися підпалами на заході України.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки та Національна поліція викрили ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які на замовлення рф вчиняли підпали на Буковині.За матеріалами справи, фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни.Як встановило розслідування, зловмисники за допомогою легкозаймистої суміші знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області.Після цього, з метою подальшого розхитування суспільно-політичної обстановки на заході України, іноземці отримали завдання на продовження серії підпалів.Співробітники СБУ затримали агентів «на гарячому», коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області.За матеріалами справи, обидва фігуранти потрапили до уваги російської спецслужби, коли перебували ще за межами України.Один із іноземців був завербований рашистами у Телеграм-каналі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії рф.Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом «відрядили» в Україну для виконання ворожих завдань.Спочатку фігуранти оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня вчинили підпал, який відзняли на камеру та «прозвітували» кураторові від російського гру.Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб).Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.