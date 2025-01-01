На Волині попрощалися із двома братами, які загинули на війні з різницею в 1 день





Про це



Цього дня назавжди додому «на щиті» повернулися два рідні брати – Богдан та Валентин Василюки, які загинули від рук російських окупантів, захищаючи Україну кожен на своєму бойовому напрямку.



Обидва загинули у листопаді. Богдан – 20 листопада на Сумському напрямку, Валентин – 21 листопада на Харківському напрямку.



Сотні людей прийшли віддати шану Героям та підтримати родину, яка переживає невимовне горе.



Спершу з Героями прощалися у селі Усичі, в хатині, де проживає мама Героїв. Опісля траурний кортеж попрямував до Смолигова, де клірики звершили чин похорону воїнів.



У місцевому Свято-Миколаївському храмі за братів-захисників Богдана і Валентина, а також за усіх інших українських воїнів кожного богослужіння підносилися молитви до Господа. У цьому ж храмі за здоров’я своїх внуків постійно молилися дідусь і бабуся братів-Героїв.



Поховали Героїв на місцевому кладовищі у селі Смолигів.





