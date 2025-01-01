На Волині попрощалися із двома братами, які загинули на війні з різницею в 1 день

На Волині попрощалися із двома братами, які загинули на війні з різницею в 1 день
Торчинська громада на Волині вчора, 8 грудня попрощалася із молодими Героями – братами Василюками.

Про це повідомила Православна Волинь.

Цього дня назавжди додому «на щиті» повернулися два рідні брати – Богдан та Валентин Василюки, які загинули від рук російських окупантів, захищаючи Україну кожен на своєму бойовому напрямку.

Обидва загинули у листопаді. Богдан – 20 листопада на Сумському напрямку, Валентин – 21 листопада на Харківському напрямку.

Сотні людей прийшли віддати шану Героям та підтримати родину, яка переживає невимовне горе.

Спершу з Героями прощалися у селі Усичі, в хатині, де проживає мама Героїв. Опісля траурний кортеж попрямував до Смолигова, де клірики звершили чин похорону воїнів.

У місцевому Свято-Миколаївському храмі за братів-захисників Богдана і Валентина, а також за усіх інших українських воїнів кожного богослужіння підносилися молитви до Господа. У цьому ж храмі за здоров’я своїх внуків постійно молилися дідусь і бабуся братів-Героїв.

Поховали Героїв на місцевому кладовищі у селі Смолигів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США тиснуть на Зеленського, щоб той погодився на територіальні поступки, - Axios
Сьогодні, 10:07
У Луцькому національному технічному університеті - вибори ректора
Сьогодні, 09:41
На Волині попрощалися із двома братами, які загинули на війні з різницею в 1 день
Сьогодні, 09:33
Удар по Тернополю: знайшли ще двох загиблих, яких вважали безвісти зниклими
Сьогодні, 09:15
Волинська Амазонка: екзотика зимового сплаву
Сьогодні, 09:06
Медіа
відео
1/8