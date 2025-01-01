Волинська Амазонка: екзотика зимового сплаву

називають Волинською Амазонкою, бо річка так само має багато ходів, затонів та проходів. Цього року півтисячі туристів відвідали територію національного парку "Прип’ять-Стохід".



Про це розповіла виконувачка обов’язків начальника відділу еколого-освітньої роботи Віта Домашич, пише



З її слів, на початку повномасштабного вторгнення, у 2022-му році, відвідувачів на території парку було значно менше. У 2023-му році — понад 300 відвідувачів.



"Збільшилася аудиторія студентської молоді, учнівської молоді. В цьому році спільно з працівниками Любешівського природоохороного тнауково-дослідного вдділіення приймали діток, які втратили батьків на війні. Це екскурсії, квести, екологічні ігри на природі. Раніше були іноземні туристи, тепер це українці", — розповіла Віта Домашевич.



З її слів, по Прип’яті проходить маршрут "Таємниче Полісся", яке можна пройти, як байдарками, так і моточовнами від Національного парку "Прип’ять-Стохід". Довжина маршруту близько 20 км. Журналісти пройшли одним із таких маршрутів.





