Волинська Амазонка: екзотика зимового сплаву

Волинська Амазонка: екзотика зимового сплаву
Річку Прип'ять на території національного природного парку "Прип'ять-Стохід" називають Волинською Амазонкою, бо річка так само має багато ходів, затонів та проходів. Цього року півтисячі туристів відвідали територію національного парку "Прип’ять-Стохід".

Про це розповіла виконувачка обов’язків начальника відділу еколого-освітньої роботи Віта Домашич, пише Суспільне.

З її слів, на початку повномасштабного вторгнення, у 2022-му році, відвідувачів на території парку було значно менше. У 2023-му році — понад 300 відвідувачів.

"Збільшилася аудиторія студентської молоді, учнівської молоді. В цьому році спільно з працівниками Любешівського природоохороного тнауково-дослідного вдділіення приймали діток, які втратили батьків на війні. Це екскурсії, квести, екологічні ігри на природі. Раніше були іноземні туристи, тепер це українці", — розповіла Віта Домашевич.

З її слів, по Прип’яті проходить маршрут "Таємниче Полісся", яке можна пройти, як байдарками, так і моточовнами від Національного парку "Прип’ять-Стохід". Довжина маршруту близько 20 км. Журналісти пройшли одним із таких маршрутів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: туризм, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися із двома братами, які загинули на війні з різницею в 1 день
Сьогодні, 09:33
Удар по Тернополю: знайшли ще двох загиблих, яких вважали безвісти зниклими
Сьогодні, 09:15
Волинська Амазонка: екзотика зимового сплаву
Сьогодні, 09:06
Волинські артилеристи потрапили в десятку найкращих
Сьогодні, 08:25
На Волині містян просять запасатися водою
Сьогодні, 07:32
Медіа
відео
1/8