На Волині містян просять запасатися водою

Жителів міста Ківерці попереджають про можливу нестачу води і радять підготувати запаси.Про це повідомили у Ківерцівській міській раді."Ківерцівська дільниця водопостачання звертається до абонентів м. Ківерці з проханням виважено поставитися до напруженої ситуації в енергосистемі. Через графіки відключення світла на 4–7 годин на водозаборі, навіть за умови повної башти, запасу води вистачає для потреб міста лише на 3–4 години", - йдеться у повідомленні.Тому, щоб заощадити воду під час блекауту, дільниця водопостачання просить заздалегідь запастися питною та технічною водою, а також використовувати її економно.