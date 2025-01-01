На Волині містян просять запасатися водою

На Волині містян просять запасатися водою
Жителів міста Ківерці попереджають про можливу нестачу води і радять підготувати запаси.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

"Ківерцівська дільниця водопостачання звертається до абонентів м. Ківерці з проханням виважено поставитися до напруженої ситуації в енергосистемі. Через графіки відключення світла на 4–7 годин на водозаборі, навіть за умови повної башти, запасу води вистачає для потреб міста лише на 3–4 години", - йдеться у повідомленні.

Тому, щоб заощадити воду під час блекауту, дільниця водопостачання просить заздалегідь запастися питною та технічною водою, а також використовувати її економно.

Теги: Волинь, Ківерці, енергопостачання
