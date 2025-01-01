На Волині містян просять запасатися водою
Сьогодні, 07:32
Жителів міста Ківерці попереджають про можливу нестачу води і радять підготувати запаси.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"Ківерцівська дільниця водопостачання звертається до абонентів м. Ківерці з проханням виважено поставитися до напруженої ситуації в енергосистемі. Через графіки відключення світла на 4–7 годин на водозаборі, навіть за умови повної башти, запасу води вистачає для потреб міста лише на 3–4 години", - йдеться у повідомленні.
Тому, щоб заощадити воду під час блекауту, дільниця водопостачання просить заздалегідь запастися питною та технічною водою, а також використовувати її економно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"Ківерцівська дільниця водопостачання звертається до абонентів м. Ківерці з проханням виважено поставитися до напруженої ситуації в енергосистемі. Через графіки відключення світла на 4–7 годин на водозаборі, навіть за умови повної башти, запасу води вистачає для потреб міста лише на 3–4 години", - йдеться у повідомленні.
Тому, щоб заощадити воду під час блекауту, дільниця водопостачання просить заздалегідь запастися питною та технічною водою, а також використовувати її економно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині містян просять запасатися водою
Сьогодні, 07:32
Зарплати волинян відстають від середніх по Україні
Сьогодні, 05:28
На Волині поліцейські наздоганяли водійку-гонщицю. ФОТО
Сьогодні, 01:15
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00