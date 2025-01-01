Зарплати волинян відстають від середніх по Україні





Про це пише газета



Заробітки жителів Волинської області все ще відстають від середніх по Україні



Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у жовтні 2025 року становила 22874 грн (в Україні – 26913 грн), що в 2,9 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (8000 грн). Порівняно з вереснем розмір заробітної плати збільшився на 4,3%.



Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажу машин і устатковання, сфері фінансової та страхової діяльності, машинобудуванні, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 2,0–1,7 раза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному управлінні статистики повідомили про рівень зарплат жителів Волинської області.Про це пише газета "Волинь-нова" Заробітки жителів Волинської області все ще відстають від середніх по УкраїніСередня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у жовтні 2025 року становила 22874 грн (в Україні – 26913 грн), що в 2,9 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (8000 грн). Порівняно з вереснем розмір заробітної плати збільшився на 4,3%.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажу машин і устатковання, сфері фінансової та страхової діяльності, машинобудуванні, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 2,0–1,7 раза.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію