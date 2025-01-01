Зарплати волинян відстають від середніх по Україні

В обласному управлінні статистики повідомили про рівень зарплат жителів Волинської області.

Про це пише газета "Волинь-нова".

Заробітки жителів Волинської області все ще відстають від середніх по Україні

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у жовтні 2025 року становила 22874 грн (в Україні – 26913 грн), що в 2,9 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (8000 грн). Порівняно з вереснем розмір заробітної плати збільшився на 4,3%.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажу машин і устатковання, сфері фінансової та страхової діяльності, машинобудуванні, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 2,0–1,7 раза.

