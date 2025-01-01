На Волині поліцейські наздоганяли водійку-гонщицю. ФОТО

На Волині патрульні поліцейські були змушені скласти адмінматеріали на водійку, яка порушила швидкісний режим та проігнорувала вимогу про зупинку.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.

8 грудня на автодорозі Н-22 під час контролю швидкісного режиму з приладом TruCam ми виявили порушення ПДР: водійка автомобіля Nissan рухалася зі швидкістю 115 км/год.

Патрульні подали їй сигнал про зупинку сигнальним диском, однак вона його проігнорувала та продовжила рух.

Після нетривалого переслідування поліцейські зупинили транспортний засіб.

На 21-річну водійку інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимог поліцейських) та винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення швидкості більш як на 50 км/год) КУпАП.

Дотримання правил дорожнього руху — це безпека, яку створює кожен із нас. Будьмо відповідальними!

