На Волині поліцейські наздоганяли водійку-гонщицю. ФОТО
Сьогодні, 01:15
На Волині патрульні поліцейські були змушені скласти адмінматеріали на водійку, яка порушила швидкісний режим та проігнорувала вимогу про зупинку.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.
8 грудня на автодорозі Н-22 під час контролю швидкісного режиму з приладом TruCam ми виявили порушення ПДР: водійка автомобіля Nissan рухалася зі швидкістю 115 км/год.
Патрульні подали їй сигнал про зупинку сигнальним диском, однак вона його проігнорувала та продовжила рух.
Після нетривалого переслідування поліцейські зупинили транспортний засіб.
На 21-річну водійку інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимог поліцейських) та винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення швидкості більш як на 50 км/год) КУпАП.
Дотримання правил дорожнього руху — це безпека, яку створює кожен із нас. Будьмо відповідальними!
