Зеленський розповів про кандидатів на посаду очільника Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що розглядає на посаду очільника Офісу президента міністрівта очільника ГУРПро це він повідомив під час зустрічі з журналістами.Також серед варіантів перший заступник міністра закордонних справ Українита заступник керівника ОПЗа словами президента, рішення ускладнене тим, що треба думати, хто замінить цих людей на їхніх посадах. Також він сказав, що якщо рішення стосовно кандидата буде довго ухвалюватися, він зможе приймати рішення сам, без очільника ОП.Звільнення екскерівника Офісу ПрезидентаПеред відставкою Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента 28 листопада у нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційної причини не називали, але нардеп від «Голосу»стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».Посол України в СШАповідомила The New York Post, що після обшуків у будинку Єрмака не було «жодних процесуальних дій». За її словами, Єрмак пішов у відставку, «бо хотів припинити спекуляції».За кілька годин після звільнення з посади Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, хоча він з лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на передову.