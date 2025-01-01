Зеленський розповів про кандидатів на посаду очільника Офісу президента
Сьогодні, 23:19
Президент Володимир Зеленський заявив, що розглядає на посаду очільника Офісу президента міністрів Дениса Шмигаля, Михайла Федорова та очільника ГУР Кирила Буданова.
Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами.
Також серед варіантів перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця та заступник керівника ОП Павло Паліса.
За словами президента, рішення ускладнене тим, що треба думати, хто замінить цих людей на їхніх посадах. Також він сказав, що якщо рішення стосовно кандидата буде довго ухвалюватися, він зможе приймати рішення сам, без очільника ОП.
Звільнення екскерівника Офісу Президента
Перед відставкою Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента 28 листопада у нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційної причини не називали, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».
Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила The New York Post, що після обшуків у будинку Єрмака не було «жодних процесуальних дій». За її словами, Єрмак пішов у відставку, «бо хотів припинити спекуляції».
За кілька годин після звільнення з посади Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, хоча він з лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на передову.
