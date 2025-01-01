9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 9 грудня святкує майстриня з Луцька, яка вишиває ікони Юлія Токарська (на фото).
Також у цей день особисте свято у волонтерки Тетяни Білінскі та депутата Волинської обласної ради, воїна ЗСУ Олександра Пирожика.
Віряни за новим календарем 9 грудня святкують зачаття праведною Анною Пресвятою.
Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Василь, Степан, Володимир, Олександр, Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
На Волині цього дня народилася одна з засновниць Київського братства, монастиря і школи при ньому Галшка Гулевичівна (1577-1642 роки).
У світі цього дня святкують Міжнародний день боротьби з корупцією.
