У 2026 році Україні треба 15 мільярдів доларів на закупівлю зброї, - Зеленський





Як повідомляє кореспондент



Зеленський наголосив на важливості PURL, завдяки якій Україна зокрема отримує необхідні засоби протиповітряної оборони.



"До речі, хочу подякувати (генсеку НАТО. – Ред.) Марку Рютте, що він нагадав всім лідерам: давайте знаходити додаткові гроші, бо нам потрібно на рік 15 мільярдів на програму PURL", – сказав глава держави.



Він додав, що на 2025 рік за програмою не вистачає "десь 800 мільйонів" доларів – після того, як Нідерланди оголосили про 700 мільйонів доларів внеску раніше в понеділок.



"Тому розраховуємо нас, США, боремося, шукаємо гроші на PURL, працюємо разом з усіма", – сказав Зеленський.



Раніше повідомлялось, що з моменту створення ініціативи НАТО PURL з фінансування купівлі американської зброї для потреб України такі внески зробила 21 країна на понад 4 мільярди доларів.



Зустріч міністрів НАТО у Брюсселі на початку грудня принесла домовленості на постачання зброї за програмою PURL орієнтовно на мільярд доларів.

