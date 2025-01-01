Як і коли на Волині відключатимуть світло у віторок, 9 грудня
08 грудня, 22:38
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 9 грудня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
Коментарі
Кажуть, що в продовольчому складі, в який попала кацапська недоракета, крім продуктів було багато мішків з електроенергією. От і виключають, доки фури бойка-дерьмака не завезуть нових електромішків. А тим часом електроенергія орбану іде по проводах, а Рівненська АС не знає, що робити з профіцитом.
