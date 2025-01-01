Як і коли на Волині відключатимуть світло у віторок, 9 грудня





Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".



В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.



Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.





Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 9 грудня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

