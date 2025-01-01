У місті на Волині працюватиме пункт вакцинації

У місті Ковель діятиме пункт безоплатної вакцінації. Всі охочі зможуть отримати щеплення проти дифтерії, правця.Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.11 грудня з 11.00 год. на Привокзальній площі працюватиме пункт вакцинації, де кожен охочий зможе отримати безоплатне щеплення проти дифтерії, правця та пройти анонімне, безкоштовне тестування на гепатит В, гепатит С та ВІЛ, про наявність яких ви можете не підозрювати."Закликаємо вас подбати про власне здоров’я та вакцинуватись від небезпечних інфекційних захворювань, які можуть спричинити ураження нервової системи, зупинку дихання та інші тяжкі наслідки. Єдиним ефективним захистом від них залишається вакцинація. Не відкладайте турботу про своє здоров’я. Вакцинуйтесь та проходьте тестування — це простий крок, який може врятувати життя", - йдеться у дописі Ковельського районного відділу ДУ “Волинський ОЦКПХ МОЗ”