У селі під Луцьком горів будинок. ФОТО

У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

Сьогодні о 16:22 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Підгайці Луцького району.
На місце події прибули рятувальники 1 і 25-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька та співробітники оперативно-координаційного центру.
За допомогою водяних стволів вогнеборці о 17:36 ліквідували займання та не допустили знищенню оселі.

На щастя, постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.
