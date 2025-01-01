У селі під Луцьком горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 21:17
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку.
Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
Сьогодні о 16:22 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Підгайці Луцького району.
На місце події прибули рятувальники 1 і 25-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька та співробітники оперативно-координаційного центру.
За допомогою водяних стволів вогнеборці о 17:36 ліквідували займання та не допустили знищенню оселі.
На щастя, постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.
