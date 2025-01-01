Загинули понад рік тому: Луцьк втратив двох воїнів Вадима Басараба та Сергія Вікторського

Луцька громада втратила на війні двох воїнів-захисників, які поклали життя за Батьківщину понад рік тому.Про це повідомив Луцький міський голова"Сержантзагинув 18.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області. Солдатзагинув 25.09.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Веселе Курської області", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.Лучанин, 13.02.1975 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира бойової машини - командира механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.Лучанин, 31.07.1974 року народженнябув призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 механізованого взводу 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону.