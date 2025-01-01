Загинули понад рік тому: Луцьк втратив двох воїнів Вадима Басараба та Сергія Вікторського
Сьогодні, 20:36
Луцька громада втратила на війні двох воїнів-захисників, які поклали життя за Батьківщину понад рік тому.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Сержант Басараб Вадим Євгенович загинув 18.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області. Солдат Вікторський Сергій Леонідович загинув 25.09.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Веселе Курської області", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.
Лучанин Басараб Вадим Євгенович, 13.02.1975 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира бойової машини - командира механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Лучанин Вікторський Сергій Леонідович, 31.07.1974 року народження
був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 механізованого взводу 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону.
