У бою загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов

Євгеній Іванов.



Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



"Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що обставини загибелі пілота зʼясовуються.





