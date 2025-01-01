У бою загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов

У бою загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Загинув український льотчик винищувача Су-27 Євгеній Іванов.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обставини загибелі пілота зʼясовуються.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пілот, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У бою загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Сьогодні, 19:10
Під Луцьком пʼяний чоловік через ревнощі розбив велосипедом припарковані авто
Сьогодні, 18:31
Зимові освітні подорожі, що справді навчають
Сьогодні, 17:46
На Волині браконьєри вбили двох червонокнижних лосів
Сьогодні, 17:06
Лучан кличуть на концерт, який подарує справжній настрій зими
Сьогодні, 16:30
Медіа
відео
1/8