Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 9 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 9 грудня



Луцьк



Хмарно. Вночі без опадів, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.



Область



Хмарно. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

