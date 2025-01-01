Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 9 грудня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 9 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 9 грудня

Луцьк

Хмарно. Вночі без опадів, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.

Область

Хмарно. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

Теги: погода, Волинь
