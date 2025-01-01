Волинські артилеристи потрапили в десятку найкращих

Волинські артилеристи потрапили в десятку найкращих
Артилерійський підрозділ 100 окремої механізованої бригади за показниками роботи у листопаді потрапили до десятки найкращих.

Про це повідомили на сторінці 100 окремої механізованої бригади.

"Артилеристи 100 омбр – в десятці найкращих за показниками роботи у листопаді 2025 року. Злагоджені дії особового складу, відповідальне ставлення до роботи та постійне вдосконалення навичок стали ключовими чинниками такого успіху", - йдеться у дописі.

У бригаді зазначають, що досягнення гармашів свідчать про їхній професіоналізм і спроможність ефективно діяти навіть у найскладніших умовах.
Теги: Волинь, 100 ОМБр, війна
