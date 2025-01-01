Волинські артилеристи потрапили в десятку найкращих





Про це повідомили на сторінці 100 окремої механізованої бригади.



"Артилеристи 100 омбр – в десятці найкращих за показниками роботи у листопаді 2025 року. Злагоджені дії особового складу, відповідальне ставлення до роботи та постійне вдосконалення навичок стали ключовими чинниками такого успіху", - йдеться у дописі.



У бригаді зазначають, що досягнення гармашів свідчать про їхній професіоналізм і спроможність ефективно діяти навіть у найскладніших умовах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Артилерійський підрозділ 100 окремої механізованої бригади за показниками роботи у листопаді потрапили до десятки найкращих.Про це повідомили на сторінці 100 окремої механізованої бригади."Артилеристи 100 омбр – в десятці найкращих за показниками роботи у листопаді 2025 року. Злагоджені дії особового складу, відповідальне ставлення до роботи та постійне вдосконалення навичок стали ключовими чинниками такого успіху", - йдеться у дописі.У бригаді зазначають, що досягнення гармашів свідчать про їхній професіоналізм і спроможність ефективно діяти навіть у найскладніших умовах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію