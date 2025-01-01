Волинські артилеристи потрапили в десятку найкращих
Сьогодні, 08:25
Артилерійський підрозділ 100 окремої механізованої бригади за показниками роботи у листопаді потрапили до десятки найкращих.
Про це повідомили на сторінці 100 окремої механізованої бригади.
"Артилеристи 100 омбр – в десятці найкращих за показниками роботи у листопаді 2025 року. Злагоджені дії особового складу, відповідальне ставлення до роботи та постійне вдосконалення навичок стали ключовими чинниками такого успіху", - йдеться у дописі.
У бригаді зазначають, що досягнення гармашів свідчать про їхній професіоналізм і спроможність ефективно діяти навіть у найскладніших умовах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці 100 окремої механізованої бригади.
"Артилеристи 100 омбр – в десятці найкращих за показниками роботи у листопаді 2025 року. Злагоджені дії особового складу, відповідальне ставлення до роботи та постійне вдосконалення навичок стали ключовими чинниками такого успіху", - йдеться у дописі.
У бригаді зазначають, що досягнення гармашів свідчать про їхній професіоналізм і спроможність ефективно діяти навіть у найскладніших умовах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинська Амазонка: екзотика зимового сплаву
Сьогодні, 09:06
Волинські артилеристи потрапили в десятку найкращих
Сьогодні, 08:25
На Волині містян просять запасатися водою
Сьогодні, 07:32
Зарплати волинян відстають від середніх по Україні
Сьогодні, 05:28